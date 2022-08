LANERI: “Scelti uomini prima che calciatori. Altro portiere? Passador o un 2004. Forse arriveranno anche un difensore e un Under in attacco”

Il Direttore Sportivo del Catania Antonello Laneri fa il punto della situazione tra mercato e campo, quando si avvicina l’esordio stagionale con la Sancataldese in Coppa Italia Serie D:

“Litteri? Stiamo facendo tutte le considerazioni del caso ma siamo vicini. La volontà di chiudere c’è da ambedue le parti, a ore o a giorni vediamo di definire la situazione. Aspettiamo le visite mediche di routine”.

“Nel caso in cui dovesse slittare l’inizio del campionato avremmo più tempo a disposizione per amalgamare questa squadra. Essendo una rosa tutta nuova non è facile compattarla. Ci mancano delle pedine: il portiere, due Under 2004, forse un difensore e un attaccante Under. Non siamo rimaneggiati, dobbiamo semplicemente completare l’organico. L’intenzione è quella di permettere al mister di gestire Under e Over nei vari reparti, in base alle esigenze. Stiamo cercando di puntellare la rosa nei minimi particolari”.

“Vogliamo fare bene all’esordio. La società si è mossa sul mercato per consegnare all’allenatore giocatori funzionali ai moduli 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2. Noi sicuramente vogliamo vincere il campionato, ammazzarlo non lo so perchè poi si gioca una partita per volta. La squadra sta bene. Bethers? Oggi non si è allenato perchè accusa un problema alla spalla, ha fatto un’ecografia che non ha evidenziato niente di particolare. A giorni arriverà anche un altro portiere all’altezza della situazione, Passador o un 2004, vediamo”.

“La società, al di là della forza o meno dei singoli, ha puntato su un gruppo di uomini prima che calciatori. Ognuno di loro ci deve dare tanto sul piano motivazionale. Le sensazioni ricavate sono più che positive, i ragazzi li vedo tutti coinvolti, calati nella realtà, vogliosi di fare bene”.

