L’EDITORIALE – Giorni intensi, il Catania corre verso l’esordio

È andata in archivio una settimana davvero densa di eventi. Sono giorni intensi, felici ma l’ambiente rossazzurro è stato anche scosso dalla tragica notizia della morte di un tifoso di ritorno da Ragalna, dove si trovava per seguire la squadra impegnata in un allenamento congiunto con il Città di Taormina.

Un evento tragico che ovviamente ha colpito anche la tifoseria rossazzurra e la società, la quale ha comunicato la volontà di partecipare ai funerali del ragazzo, Andrea La Spina. Parlare solo di calcio dopo simili avvenimenti risulta complicato, le ore passano e con queste la necessità di andare avanti con analisi, notizie e commenti.

Il nuovo Catania che chiude un’altra settimana di lavoro convince tutti, al termine di amichevoli giocate per testare l’avanzamento dei lavori di preparazione fisica e atletica. C’è grande potenziale e già il prossimo 21 agosto si parte con la Coppa Italia. Elefante impegnato sul campo della Sancataldese. Per la prima gara ufficiale del nuovo Catania tanti saranno i tifosi pronti ad andare in trasferta, compatibilmente con i posti a disposizione nel settore ospiti.

Catania corre verso l’esordio e accelera anche sul mercato, sin qui condotto con grande attenzione e senza lesinare energie economiche. La nuova proprietà ha fatto sì che l’attenzione mediatica attorno a sé rimanesse alta. Grande entusiasmo in città in attesa che si faccia sul serio con le partite di Serie D.

