LITTERI: tappa alla Civita prima di firmare il contratto col Catania

Già a Catania per firmare il contratto che lo legherà al club rossazzurro per i prossimi due anni, l’attaccante catanese Gianluca Litteri ha raggiunto in primis la Civita, suo quartiere di nascita, come testimonia la foto scattata insieme con il parrucchiere noto a tutti nella zona. Ormai ci siamo, quindi, per la definizione del trasferimento di Litteri al club del Presidente Pelligra. Tanta concorrenza nel reparto avanzato di mister Giovanni Ferraro, che vede aggiungersi un ulteriore tassello di qualità.

