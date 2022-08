MERCATO: Bani completerà il reparto di centrocampo?

Il centrocampista Cristiano Bani, di cui tanto si parla negli ultimi giorni, potrebbe completare il reparto di centrocampo. E’ quanto trapela dalle indiscrezioni raccolte in queste ore. Bani, che ha vissuto le ultime due stagioni in Serie D e C vestendo la maglia del Siena e, per sua stessa ammissione, cerca un progetto serio e solido dovrebbe raggiungere l’accordo con il Catania nei prossimi giorni. L’eventuale ingaggio del calciatore classe 1999 porterebbe a otto il numero di centrocampisti in rosa, aggiungendosi ai vari Orazio Di Grazia, Giulio Frisenna, Francesco Lodi, Marco Palermo, Giuseppe Rizzo, Alessandro Russotto e Antonio Virgillito, già in ritiro con la squadra a Ragalna.

