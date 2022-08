MERCATO: Catania, ecco quali sarebbero le cinque punte centrali valutate da Laneri

Mentre pare sempre più vicino Giuseppe De Luca, si cerca di capire quali altri attaccanti giungeranno alle pendici dell’Etna. Gianluca Litteri fa parte di una lista di valutazione che comprende cinque punte centrali. Lo ha amesso nei giorni scorsi, in conferenza stampa, il Direttore Sportivo del Catania Antonello Laneri nel corso della presentazione di mister Giovanni Ferraro. L’attaccante catanese si è svincolato dalla Triestina ma, secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, la società rossazzurra considera anche i profili di Manuel Sarao, Daniele Paponi, Riccardo Maniero e Sergio Bubas.

Il primo è ancora legato contrattualmente al Gubbio ed ha già vestito la maglia del Catania due stagioni addietro; Maniero è un altro ex rossazzurro ma percepisce un ingaggio elevato e non si presenta semplice risolvere il contratto con l’Avellino, perlomeno in tempi brevi (piace anche alla Turris); ingaggio importante, inoltre, per Paponi che è ancora vincolato al Bari ed ha mercato in C; Bubas ha risolto consensualmente l’accordo con la Fidelis Andria e vanta richieste sia in terza che in quarta serie (soprattutto). Uno dei giocatori sopra citati dovrebbe sposare il progetto etneo, a meno che non salti fuori un nome a sorpresa nei prossimi giorni.

