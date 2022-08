MERCATO: Catania, salta Maltese. Ricca offerta per De Luca

Salta il trasferimento di Salvatore Maltese, ex difensore del Trapani attualmente svincolato. “Sembrava fatta per il suo passaggio a Catania – riportano i colleghi di seried24.com –, ma nulla di tutto ciò si è realizzato”. A conferma che fino a quando non si concretizza la firma, tutto può accadere in sede di calciomercato. In compenso il Catania sta esercitando un forte pressing per l’attaccante della Triestina Giuseppe De Luca, attaccante classe 1991 che vanta un centinaio di gol tra i professionisti, oltre 250 presenze solamente in Serie B, 35 in A, più di 30 nel campionato di Serie C e qualche apparizione europea con il Cluj (gare qualificazione Champions ed Europa League). L’editorialista del noto portale tuttoc.com Nicolò Schira sottolinea come il Catania “gli avrebbe presentato una ricca offerta per convincerlo a scendere in D e riportare i rossazzurri nei professionisti”. Sarebbe un colpaccio per l’ambiziosa società etnea, fortemente desiderosa di fare immediato ritorno in C.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***