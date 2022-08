MERCATO – Ex rossazzurri: la Ternana punta su Capanni, fin dai tempi di Catania Lucarelli ha un debole per lui

Nella passata stagione Cristiano Lucarelli ebbe modo di riabbracciare – prelevandolo in prestito dal Milan – l’attaccante classe 2000 Gabriele Capanni, che tempo fa rilasciò alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere dell’Umbria a proposito del suo trasferimento alla Ternana: “Ritrovo lo stesso Lucarelli che ho avuto qualche anno fa, lo stesso uomo che tanto mi ha aiutato a Catania. Spero di fare ancora grandi cose con lui, come già fatto in Sicilia”.

Le speranze dell’ex rossazzurro, tuttavia, si sono scontrate con l’amara realtà dei fatti. Il ragazzo infatti non è stato quasi mai impiegato in Umbria dal tecnico livornese. E non per scelta tecnica, considerata la stima che Lucarelli nutre nei suoi confronti, ma a causa di problematiche fisiche non di poco conto. La sfortuna ha perseguitato Capanni che avrebbe potuto sfruttare la ghiotta opportunità di giocare con una certa regolarità in B. Ai piedi dell’Etna, malgrado abbia vissuto un’avventura durata pochi mesi, diede un contributo utile alla causa mettendosi in evidenza. Il potenziale non gli manca, non a caso Lucarelli lo ha voluto in cadetteria. Adesso la Ternana ha acquistato il cartellino del giocatore, segno di quanto l’ex allenatore del Catania continui a credere nelle sue capacità. Con l’auspicio che i problemi fisici siano solo un lontano ricordo per il ragazzo.

