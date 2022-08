MERCATO – Ex rossazzurri: Pannitteri si trasferisce ufficialmente al Crotone

Ha trovato nuova sistemazione l’esterno offensivo Orazio Pannitteri, cresciuto nelle giovanili del Catania e che tanto bene ha fatto la scorsa stagione con la maglia della Fermana siglando dieci reti. Qualche organo d’informazione lo aveva riaccostato al club rossazzurro, ma proprio in queste ore il Crotone ha definito l’ingaggio del ragazzo classe 1999. Pannitteri riparte, dunque, dal campionato di terza serie puntando a riportare immediatamente in B i rossoblu. Prima della Fermana ha vestito le maglie di Acireale e Locri in D, Vis Pesaro in C. “Ala destra col vizio del gol – si legge così in una nota emessa dalla società calabrese -, garantisce corsa sulla fascia, dribbling ed ha un mancino perfetto”.

