MERCATO: Forchignone, prestito secco ma possibilità di riaprire il tavolo delle trattative in futuro

A San Cataldo ha fatto il suo ingresso in campo al 17′ del secondo tempo e la sua prestazione non è passata inosservata. Indicazioni positive da Michele Forchignone erano già emerse in occasione dei test match disputati con la Russo Sebastiano Calcio ed il Taormina, ma anche nel corso degli allenamenti che il Catania continua a svolgere a Ragalna. Il 19enne esterno offensivo di proprietà del Sassuolo potrebbe tornare molto utile nei prossimi mesi, pur avendo una concorrenza agguerrita nel suo ruolo come Giuseppe De Luca, Andrea Russotto e Giuseppe Giovinco. Forchignone è stato prelevato dal Catania a titolo temporaneo o, per meglio dire, in prestito secco. Contrattualmente, quindi, a fine stagione il ragazzo rientrerà alla base. Ma attenzione perchè Catania e Sassuolo potrebbero sedersi nuovamente a tavolino più avanti per discutere di una eventuale riconferma del giocatore classe 2003 alle pendici dell’Etna nella stagione successiva. I rapporti tra le due società sono buoni, Forchignone è un profilo interessante e nell’ambizioso progetto di un Catania che guarda con particolare attenzione ai progressi dei giovani, chissà che l’attaccante del Sassuolo non rappresenti un elemento su cui puntare anche per il futuro.

