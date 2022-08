MERCATO: Litteri, provano ad inserirsi altri club nella trattativa

Le parti continuano a trattare ma, rispetto ai giorni scorsi, si è registrato un rallentamento e l’operazione rischia di saltare. Decisive le prossime ore per capire se effettivamente la trattativa è destinata a concretizzarsi. Sarebbe clamoroso se sfumasse, dopo che Gianluca Litteri ha raggiunto Catania con l’obiettivo di sostenere le visite mediche di rito e firmare l’accordo. Lo stesso Direttore Sportivo Antonello Laneri ha assicurato che la volontà di entrambe le parti è quella di arrivare ad una soluzione che sancisca il trasferimento della punta catanese al Catania. Vedremo. Intanto c’è chi prova ad inserirsi nella trattativa. La Sambenedettese già da tempo è sulle tracce di Litteri, ma va precisato che adesso non rappresenta una priorità. Negli ultimi giorni ha acquistato sia Matteo Chinellato che Diego Vita, dunque il reparto offensivo marchigiano potrebbe andar bene così. Altre società di Serie D (e qualcosa si muove in C) sono alle finestra per l’attaccante, nel caso in cui saltasse in via definitiva l’accordo col Catania.

