MERCATO: prossimi giorni decisivi per completare la rosa del Catania 2022/23

Più passa il tempo, più la rosa del Catania si presenta vicina al completamento. Lo scenario attuale vede 11 calciatori Over regolarmente tesserati, dopo avere formalizzato gli innesti di Lorenzini e Sarao nelle ultime ore. Si aggiungerà a loro il centrocampista Bani, che ha preso parte all’allenamento congiunto con la Russo Sebastiano Calcio a Ragalna. I due slot rimanenti (il Direttore Laneri ha preannunciato l’intento di perfezionare 14 Over complessivi) dovrebbero essere occupati da attaccanti (una punta e un esterno/trequartista). Per il resto con il recente ingaggio di Bethers sale a 7 il numero di Under, altri cinque giovani calciatori comporranno la rosa del Catania per la stagione 2022/23. Se le trattative si concretizzeranno senza intoppi improvvisi o dietrofront, le caselle in questione saranno riempite dai portieri Pietro Passador (Pordenone) e Mario Di Benedetto (ex Città di Calatabiano), dal terzino Aniello Bocci (Juve Stabia), dal centrocampista Antonio Virgillito (provenienza Giana Erminio) e da un ulteriore difensore o mediano.

