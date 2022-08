MERCATO: qualcos’altro ancora si farà per completare il reparto offensivo

Michele Forchignone (giovane promessa di proprietà del Sassuolo), Giuseppe Giovinco e Andrea Russotto. Nelle prossime ore si aggiungeranno Giuseppe De Luca e Manuel Sarao – quest’ultimo di ritorno a Catania dopo l’esperienza vissuta nella stagione 2020/21 – per un totale di cinque attaccanti a disposizione di mister Giovanni Ferraro. Ma non saranno le ultime mosse di calciomercato per quanto concerne il settore avanzato. Ci attendiamo un’altra operazione, forse due, a completamento di un reparto offensivo che comunque si presenta già così di assoluto valore per il campionato di Serie D. Potrebbe approdare alla corte di mister Giovanni Ferraro anche l’esperto trequartista Federico Cerone (autore di 17 reti e di una raffica di assist la scorsa stagione a Giugliano) e/o un altro attaccante, magari Under. Il tecnico rossazzurro vorrebbe poter contare su diverse opzioni per l’attacco, variando in qualsiasi momento il tema tattico quando la situazione lo richiederà e sopperendo ad eventuali cali fisici, infortuni e squalifiche.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***