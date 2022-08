MERCATO: ricapitoliamo… la rosa aggiornata del Catania 2022/23

Sono al momento 23 i giocatori tesserati dalla proprietà del Catania SSD. Mancano le ultime pedine per completare la rosa a disposizione del tecnico Giovanni Ferraro che, al momento, si presenta con un portiere, otto difensori, altrettanti centrocampisti e sei attaccanti. Chiara la necessità di completare la batteria dei portieri almeno con un altro innesto. Probabile anche il tesseramento di un nuovo attaccante Under ed un centrale difensivo Over.

Riportiamo di seguito l’organico aggiornato, ruolo per ruolo, e la situazione legata al numero attuale di Over e Under nella squadra rossazzurra tenendo presente che il Direttore Sportivo Antonello Laneri aveva preannunciato l’ingaggio di 26 calciatori di cui 14 Over e 12 Under complessivi:

PORTIERI (1)

Bethers Klavs

DIFENSORI (8)

Boccia Aniello

Castellini Alessio

Chinnici Giorgio

Ferrara Michele

Lorenzini Filippo

Lubishtani Donart

Pino Simone

Rapisarda Francesco



CENTROCAMPISTI (8)

Bani Cristiano

Di Grazia Orazio

Frisenna Giulio

Lodi Francesco

Palermo Marco

Rizzo Giuseppe

Russotto Alessandro

Vitale Mattia



ATTACCANTI (6)

De Luca Giuseppe

Forchignone Michele

Giovinco Giuseppe

Litteri Gianluca

Russotto Andrea

Sarao Manuel



OVER (13)

Bani Cristiano

De Luca Giuseppe

Di Grazia Orazio

Ferrara Michele

Giovinco Giuseppe

Litteri Gianluca

Lodi Francesco

Lorenzini Filippo

Palermo Marco

Rapisarda Francesco

Rizzo Giuseppe

Russotto Andrea

Sarao Manuel



UNDER (10)

Bethers Klavs (2003)

Boccia Aniello (2002)

Castellini Alessio (2003)

Chinnici Giorgio (2002)

Forchignone Michele (2003)

Frisenna Giulio (2002)

Lubishtani Donart (2004)

Pino Simone (2002)

Russotto Alessandro (2002)

Vitale Mattia (2004)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***