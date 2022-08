MERCATO: Sarao, trattativa in corso con il Catania

Tra i profili di prime punte principalmente considerati dal Direttore Sportivo Antonello Laneri, al momento si segnala in vantaggio la posizione di Manuel Sarao. Il centravanti di proprietà del Gubbio, che ha già indossato la maglia rossazzurra nella stagione 2002/21, non ha nascosto il desiderio di tornare alle pendici dell’Etna pur scendendo di categoria. Ricordiamo quando il procuratore dichiarò ai nostri microfoni di avere parlato con il ragazzo in relazione alla possibilità di tornare in Sicilia. C’è una trattativa in corso, le parti stanno discutendo e per adesso non si è trovato un punto d’incontro ma filtrano sensazioni positive.

