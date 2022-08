MERCATO – Stampa emiliana: “Catania, lotta a tre per Tulissi”

Nei giorni scorsi radio mercato ha fatto rimbalzare il nome di Tiziano Tulissi in orbita Catania. Obiettivo non semplice da raggiungere per la società rossazzurra, che comunque ci prova per l’attaccante classe 1997 di proprietà del Modena reduce dall’esperienza vissuta in C con la maglia della Virtus Francavilla. Come riporta la Gazzetta di Modena, sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche Fermana e Arzignano. Il Catania è molto attivo sul mercato e intende portare a termine nuove operazioni per rendere il reparto offensivo super competitivo in vista del prossimo campionato di Serie D.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***