MERCATO: trattativa avviata con il centrocampista Bani

Cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, Cristiano Bani potrebbe essere il nuovo rinforzo del Catania per il reparto di centrocampo. Secondo quanto riporta seried24.com, il Catania è in trattativa con il calciatore classe 1999 che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Siena giocando in Serie D e C. Attualmente svincolato e fratello del difensore del Genoa Mattia, in precedenza ha indossato anche le casacche di Pro Vercelli e Chiari. L’operazione con il Catania viene segnalata come vicina alla felice conclusione.

