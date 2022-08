MERCATO: trova conferme l’interesse del Catania per Bruno e Chinnici

Vi parlavamo nei giorni scorsi di Luca Bruno come possibile idea di mercato per il reparto arretrato. Ebbene si apprende, proprio in queste ore, che il profilo del 25enne difensore mancino classe 1996 (nella foto) con trascorsi anche in Serie B è in trattativa con il Catania. Si lavora per trovare un accordo secondo quanto riportato da seried24.com. Rappresenta una vecchia conoscenza del Direttore Sportivo Antonello Laneri. La scorsa stagione ha vestito la maglia del Trapani, attualmente è svincolato. Confermato anche l’interesse relativamente ad un altro nome emerso nei giorni scorsi, quello del terzino ex Gelbison Giorgio Chinnici, classe 2002.

