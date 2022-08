MERCATO: Under, per il Catania idee Chinnici e Mazzamuto

Catania molto attivo anche per quanto riguarda il mercato degli Under. Secondo quanto raccolto da goalsicilia.it, la società rossazzurra starebbe trattando per portare alle pendici dell’Etna il terzino ex Empoli Giorgio Chinnici (nella foto), classe 2002 che la scorsa stagione ha vinto il campionato di D con la Gelbison. Inoltre i rossazzurri avrebbero effettuato un sondaggio per l’ex Licata Gabriele Mazzamuto, duttile giocatore classe 2001 che può ricoprire un pò tutti i ruoli di centrocampo e difesa.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***