MERCATO: Under, saranno tre i 2004 tesserati dal Catania?

Ad oggi nessun calciatore Under classe 2004 è stato tesserato dalla società rossazzurra. Ricordiamo che, a norma di regolamento, sarà necessaria anche la presenza di un 2004 nello scacchiere tattico di partenza in Serie D. Potrebbero essere tre i profili nati a gennaio 2004 che il Catania ufficializzerà nei prossimi giorni: il portiere ex Città di Catalatabiano Mario Di Benedetto, il centrocampista proveniente dalla Giana Erminio Antonio Virgillito, poi un terzino oppure un ulteriore mediano. Vedremo se ci saranno conferme. Intanto prende sempre più forma l’organico di mister Giovanni Ferraro per affrontare la stagione 2022/23.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***