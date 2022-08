NELLO RUSSO (Catania Rossazzurra): “Catanesi, ora tocca a noi. Abboniamoci, sarebbe un sogno il ‘Massimino’ pieno in Serie D”

Lettera aperta ai tifosi e simpatizzanti del calcio catanese, a firma del vice presidente vicario di ‘Catania Rossazzurra’, Nello Russo:

“Cari amici del popolo rossazzurro

dopo aver trascorso anni veramente bui, nel corso dei quali abbiamo visto spegnersi, giorno dopo giorno, la nostra squadra, afflitta da mali incurabili, oggi finalmente il Catania è rinato.

È’ arrivato finalmente il “principe azzurro” che tutti aspettavamo.

È arrivato portando con se tante promesse e tante speranze!

È stata costituita una nuova società, sono arrivati nuovi e preparati dirigenti, la Federazione ha accettato il nuovo Catania, sempre rossazzurro. Dopo la fase iniziale finalmente e fra non molto vedremo in campo i nostri giocatori, i tecnici e il personale indispensabile a muovere l’apparato.

A quel punto mi sembra che il buon Pelligra abbia fatto il “miracolo”!

Purtroppo non abbiamo finito!

Non possiamo pensare che Pelligra faccia tutto!!

Ora tocca a noi!!

Dimostriamo al mondo chi sono i catanesi e di quali imprese sono capaci.

Mettiamo le carte in tavola, questa squadra sarà veramente grande solo quando il suo popolo la farà diventare tale.

Quando saremo capaci di stipare tutte le tribune del Massimino, quando meraviglieremo il mondo, come fece il popolo rossazzurro qualche decennio fa portando a Roma 40.000 tifosi, allora sì che potremo dire che il Catania è grande.

Ora cari amici rossazzurri tocca a noi scendere in campo con i nostri abbonamenti, che devono già considerarsi come una forma semplice di azionariato popolare.

Chiamiamolo Azionariato del cuore. Sarebbe da sogno vedere in serie D il Massimino “a pieno carico” sempre, anche con le squadre meno titolate.

E ora non ci resta altro che aspettare la pubblicazione della Campagna abbonamenti da parte della società e augurarci una stagione indimenticabile”.

