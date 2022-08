PRECAMPIONATO: Minutaggio, Bethers e Castellini gli unici sempre in campo finora

I primi due test effettuati con la Russo Sebastiano Calcio ed il Taormina hanno consentito al Catania di cominciare a mettere benzina nelle gambe, in vista di una stagione che si preannuncia impegnativa. Mister Giovanni Ferraro sta provando schemi e interpreti allo scopo di affinare al più presto l’intesa tra i reparti ed i singoli giocatori nello scacchiere tattico (4-3-3 di base).

Considerando le amichevoli fin qui disputate, al momento sono il portierino Bethers ed il giovane difensore Castellini gli unici giocatori a non avere saltato un solo test match. Entrambi sono tenuti in buona considerazione, ma c’è da dire che nel caso del portiere di proprietà del Piacenza per il momento non vi sono alternative. Presto, comunque, verranno tesserati altri due guardiapali e pertanto a Bethers la concorrenza non mancherà. Ferrara e Rizzo sono gli altri calciatori con più minuti sulle gambe.

Ecco il minutaggio dei rossazzurri impiegati in questo precampionato:

Klavs Bethers – 160 minuti

Alessio Castellini – 160 minuti

Michele Ferrara, Giuseppe Rizzo – 133 minuti

Giuseppe De Luca, Giorgio Chinnici – 120 minuti

Francesco Rapisarda, Manuel Sarao – 107 minuti

Giuseppe Giovinco, Francesco Lodi – 100 minuti

Marco Palermo – 93 minuti

Filippo Lorenzini – 80 minuti

Michele Forchignone, Cristiano Bani (aggregato), Orazio Di Grazia – 67 minuti

Giulio Frisenna – 60 minuti

Alessandro Russotto – 40 minuti

Vitale (aggregato) – 20 minuti

Simone Pino, Andrea Russotto – 0 minuti

