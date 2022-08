RADIO MERCATO: tutti i nomi accostati al Catania finora

Diversi calciatori proposti o direttamente contattati dalla dirigenza del Catania in questi giorni. In alcuni casi la società etnea ha dato la propria disponibilità ad intavolare una trattativa, in altri si parla di ipotesi o poco più, in altri ancora l’attenzione è limitata al semplice pour parler. Aspettando le prime novità ufficiali riepiloghiamo le trattative, o presunte tali, che riguardano i rossazzurri secondo quanto riportato dai principali organi di informazione sportiva. Come suggerisce l’esperienza, solo una parte dei nomi che leggerete diventerà realtà. Ecco la lista dei profili di giocatori finora accostati al Catania (escluso chi si è accasato altrove):

PORTIERI

Klavs Bethers (Piacenza)

Fabrizio Alastra (svincolato – ex Foggia)

Pietro Passador (Pordenone)

DIFENSORI

Luca Bruno (svincolato – ex Trapani)

Alessio Castellini (Brescia)

Giorgio Chinnici (svincolato – ex Gelbison)

Gabriele Mazzamuto (svincolato – ex Licata)

Francesco Rapisarda (svincolato – ex Triestina)

Michele Ferrara (svincolato – ex Pergolettese)

Simone Pino (svincolato – ex Catania)

Mario Noce (svincolato – ex Ancona)

Fabrizio Ferrante (svincolato – ex Francavilla)

Filippo Lorenzini (svincolato – ex Catania)

CENTROCAMPISTI

Antonio Virgillito (svincolato – ex Giana Erminio)

Giovanni Giuffrida (svincolato – ex Giarre)

Rosario Bucolo (svincolato – ex Potenza)

Marco Palermo (svincolato – ex Latina)

Alessandro Russotto (svincolato – ex Altamura)

Francesco Lodi (svincolato – ex Acireale)

Matteo Mandorlini (Seregno)

Giuseppe Rizzo (svincolato – ex ACR Messina)

Giacomo Rosaia (svincolato – ex Catania)

Giulio Frisenna (svincolato – ex Sant’Agata)

Riccardo Rosi (Atletico Lazio)

Nicholas Bensaja (Lucchese)

ATTACCANTI

Filippo Guccione (Mantova)

Federico Cerone (svincolato – ex Giugliano)

Giuseppe De Luca (Triestina)

Davis Mensah (Pordenone)

Giuseppe Giovinco (svincolato – ex Taranto)

Gianluca Litteri (svincolato – ex Triestina)

Andrea Saraniti (Taranto)

Andrea Russotto (svincolato – ex Catania)

Giuseppe Caccavallo (Siena)

Riccardo Maniero (Avellino)

Manuel Sarao (Gubbio)

Dardan Vuthaj (svincolato – ex Novara)

Davis Curiale (svincolato – ex Vibonese)

Daniele Paponi (Bari)

Vincenzo Sarno (svincolato – ex Triestina)

Andrea Sivilla (svincolato – ex Carpi)

Claudio Sparacello (svincolato – ex Gelbison)

Sergio Bubas (svincolato – ex Fidelis Andria)

