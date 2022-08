RAGALNA: porte chiuse ai tifosi, botta e risposta tra opposizione e Sindaco

Monta la polemica a Ragalna, dopo che il Vice Presidente del Catania SSD Vincenzo Grella ha annunciato che i tifosi non potranno assistere ad allenamenti e amichevoli della squadra di mister Ferraro al “Totuccio Carone” per motivi di sicurezza.

L’attacco del consigliere comunale Emanuele Motta: “Ragalna, si chiudono le porte del campo sportivo per i tifosi. Con grande dispiacere apprendiamo la notizia del vicepresidente del Catania. Ma quello che dispiace ancora di più è che dopo aver speso una somma di 1.500.000,00 di euro, per un miglioramento e ammodernamento dell’impianto sportivo (inaugurato appena un mese fa), lo stesso non rispetta neanche gli standard minimi per ospitare una squadra che parteciperà al campionato di Lega Nazionale Dilettanti, grandi eventi sportivi e grandi manifestazioni come ampiamente preannunciate e millantante dalle parole del sindaco di Ragalna”.

Il Sindaco Salvatore Chisari ha risposto così: “La struttura dispone di tutti i permessi ed è perfettamente in regola su tutti i fronti: piccola ma in regola, un pò come il nostro teatro. Sono strutture nate per rispondere alle esigenze del proprio territorio. Se vengono scelte non è certo per le dimensioni o per le capienze, ma per la bellezza, la pulizia e la salubrità del territorio. Se poi qualcuno rimane senza parole o si vergogna, o altro, dovrebbe orientarsi verso altri lidi (San Siro, Olimpico, Allianz, Maracana)”.

