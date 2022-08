SANCATALDESE-CATANIA: dai gol di Almiron e Morimoto all’attuale realtà, gli etnei tornano a sfidare i nisseni

Ci siamo quasi. Si avvicina il primo impegno ufficiale del Catania SSD. Avversaria la Sancataldese al “Valentino Mazzola” di San Cataldo. I rossazzurri tornano nel comune della provincia di Caltanissetta quattro anni dopo il 5-2 inflitto in un match amichevole dalla squadra allenata da Andrea Sottil. Bruno e Ficarrotta portarono, a sorpresa, in vantaggio i padroni di casa. Poi Marotta (doppietta), Fornito (due gol anche per lui) e Pozzebon permisero al Catania di ribaltare il risultato con una cinquina. Sedeva sulla panchina verdeamaranto Giuseppe Mascara.

Non fu la prima volta che le due squadre si affrontarono, sempre in amichevole. Nel 2012 i rossazzurri militavano in Serie A e s’imposero con un 9-0. Reti messe a segno da Morimoto (tripletta), Castro, Salifu, Doukara, Ricchiuti, Lodi (su rigore) e Bergessio. Prima ancora, nel 2011, etnei invece vittoriosi per 5-0 e 3-2. Nel primo caso entrarono nel tabellino dei marcatori Suazo, Almiron (entrambi autori di una doppietta) e Lanzafame; nel secondo scesero in campo anche vari elementi della Primavera rossazzurra (in gol per il Catania Calapai, Malafronte e Barberi). Stavolta invece non vi sarà alcuna differenza di categoria tra le due squadre.

VIDEO YOUTUBE – ALCUNI DEI CONFRONTI DISPUTATI A SAN CATALDO

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***