SERIE D: ecco le date di scadenza del calciomercato

Sono previste diverse date di scadenza relativamente al calciomercato per le società dilettantistiche. Per quanto riguarda i trasferimenti di giocatori tra club dilettantistici in entrata ed uscita, questi possono essere operati entro venerdì 16 settembre 2022 (ore 19.00); il tesseramento di giocatori non professionisti (o giocatori professionisti svincolati) può, invece, effettuarsi in ogni momento sino al 31 marzo 2023; si possono acquistare i giovani di serie provenienti da società professionistiche entro giovedì 1 settembre 2022 (ore 20.00), termine in cui scade anche la possibilità di cedere giocatori a società professionistiche. Infine il tesseramento di “giovani dilettanti” (primo tesseramento, oppure a seguito di svincolo), può avvenire in qualsiasi momento della stagione e fino al 31 maggio 2023.

