SERIE D – Vullo (all. Sancataldese): “Col Catania evento storico, venderemo cara la pelle”

L’allenatore della Sancataldese Matteo Vullo, reduce da tre settimane di lavoro, rilascia le seguenti dichiarazioni in vista del match di Coppa Italia Serie D in programma il 21 agosto contro il Catania: “Sapevamo che il 21 avremmo dovuto giocare in Coppa. Il Catania non è l’avversario che ci può fare cambiare i nostri piani d’allenamento e tecnico-tattici. Speriamo di arrivare ancora meglio dal punto di vista atletico all’appuntamento contro una delle corazzate del girone che ambisce al salto di categoria immediato. I rossazzurri vorranno subito dare una risposta forte ai propri sostenitori, facendo capire che per loro questa sarà una stagione di transizione ma, dal canto nostro, è un evento storico avere il Catania qui – non è la prima grande squadra che arriva a San Cataldo, qualche anno fa c’era il Bari -, ci sarà una cornice di pubblico importante, sarà una festa ma la Sancataldese non si farà trovare impreparata. Ce la giocheremo vendendo cara la pelle”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***