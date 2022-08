SONDAGGIO: Catania, come valuti i movimenti di mercato relativi al reparto offensivo?

Con Gianluca Litteri sono sei i rossazzurri che comporranno il reparto offensivo del Catania. L’Under Michele Forchignone, prelevato in prestito dal Sassuolo, gli Over Manuel Sarao, Andrea Russotto, Giuseppe Giovinco e Giuseppe De Luca. Mister Giovanni Ferraro dovrà scegliere, di gara in gara, gli interpreti giusti per massimizzare la pericolosità della squadra negli ultimi metri.

L’attacco rossazzurro può davvero essere ritenuto di grande livello per la Serie D, oppure manca qualcosa o avresti preferito, magari, che la dirigenza puntasse su attaccanti più giovani? Esprimi la tua preferenza attraverso il sondaggio proposto da TuttoCalcioCatania.com:

