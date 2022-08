STATISTICHE: Ferraro, ecco la media punti nelle ultime cinque esperienze in D

Pomigliano, Casertana, Gragnano, Savoia e Giugliano. Dando un’occhiata alle statistiche relative al numero di vittorie, pareggi e sconfitte riportato nelle ultime cinque esperienze di allenatore, notiamo come mister Giuseppe Ferraro abbia totalizzato una media punti molto interessante. Dalla stagione 2010/11 in poi, sedendo sulle panchine di società di Serie D, la media è infatti di 2.17 punti a partita con un totale di 70 vittorie, 27 pareggi, 12 sconfitte, 188 gol fatti dalle sue squadre e 97 subiti.

Come detto a più riprese, Giugliano rappresenta l’ultima tappa estremamente positiva della carriera di Ferraro caratterizzata dalla vittoria del girone H con un bottino di 75 punti, una difesa molto solida ed un attacco prolifico. Particolarmente significative, sempre in chiave Serie D, anche le esperienze al timone di Pomigliano e Casertana. Nel primo caso con una media di 2.33 punti a partita, nel secondo 2.05.

Ed è stato sfortunato quando, sia a Caserta che al Savoia, non riuscì a vincere la finale playoff per il salto di categoria rispettivamente contro Sarnese e Latina. Prima ancora, al Pomigliano, per soli due punti non vinse il campionato (Arzanese in vetta alla classifica). Dopo l’impresa centrata con il Giugliano, adesso, la chiamata del Catania per incrementare ulteriormente il bottino di punti e, soprattutto, rilanciare la squadra rossazzurra.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***