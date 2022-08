UFFICIALE: Bani è un giocatore del Catania

Nota stampa Catania SSD

Catania SSD comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristiano Bani, nato a Bagno a Ripoli (Firenze) il 14 gennaio 1999. Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, il centrocampista ha debuttato successivamente con la Pro Vercelli in Primavera e in C. Nel 2018/19, con il Chieri, Bani ha vissuto le prime esperienze in D. Dal 2020 al 2022, ha indossato la maglia del Siena sommando 54 presenze e firmando 3 reti.

