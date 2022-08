UFFICIALE: Catania ammesso al campionato di Serie D 2022/23

Dopo la notizia dell’esclusione del Giarre dal campionato di Serie D 2022/23, ecco quella particolarmente attesa dai tifosi rossazzurri: “Alla luce di quanto in premessa e in considerazione del provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 27/A del 3 Agosto 2022 inerente l’ammissione al Campionato di Serie C delle Società FERMANA F.C. SRL e TORRES SRL, nonché dell’ammissione al Campionato di Serie D della società CATANIA S.S.D. A R.L., in soprannumero ai sensi dell’art. 52, comma 10, NOIF, l’organico del Campionato di Serie D della Stagione Sportiva 2022/2023 è di 166 unità”, riporta la Lega Nazionale Dilettanti attraverso un comunicato. Si apprende, dunque, che il Catania parteciperà ufficialmente al prossimo torneo di Serie D e che sarà composto da 166 squadre (7 gironi da 18 squadre e due gironi da 20 squadre). Martedì dovrebbe essere il giorno in cui verranno formalizzati i raggruppamenti nel dettaglio.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***