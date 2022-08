UFFICIALE: Serie D, ecco il girone del Catania. Campionato al via il 18 settembre

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato i gironi ed i calendari per il campionato di Serie D 2022-2023. Non ancora comunicato, invece, il calendario del raggruppamento I, la cui data di partenza è fissata per il 18 settembre, a seguito del caso Giarre. Questo il girone I provvisorio ufficializzato dalla LND (Giarre ammesso con riserva in virtù del Decreto TAR Lazio n. 5315/2022 – Reg. Ric. n. 09540 del 9 agosto 2022, salvo ogni ulteriore e successivo provvedimento in relazione al contenzioso giudiziale): Canicattì, Castrovillari, Catania, Città di Acireale, Città di S.Agata, Cittanova, Trapani, FC Lamezia Terme, Licata, Locri, Paternò, Santa Maria Cilento, Ragusa, Real Aversa, San Luca, Sancataldese, Mariglianese, Vibonese, Giarre (?).

