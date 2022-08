VERSO SANCATALDESE-CATANIA: da domenica prossima si fa sul serio, voglia di cominciare subito bene il percorso

Domenica 21 agosto 2022 riflettori puntati su Sancataldese-Catania, gara di Coppa Italia Serie D che sancirà in assoluto l’esordio ufficiale del Catania SSD targato Ross Pelligra. Si giocherà a San Cataldo, comune di 20.869 abitanti di Caltanissetta. La società verdeamaranto ha già chiamato a raccolta i propri sostenitori. Il difensore Salvatore Maltese ha sottolineato di aspettarsi una grande partita e c’è la voglia di partire subito con il piede giusto.

La squadra allenata da mister Giovanni Ferraro, dal canto suo, cerca nuove certezze dopo le impressioni positive ricavate dai primi test di precampionato a Ragalna con una compagine di Promozione (Russo Sebastiano Calcio) e di Eccellenza (Taormina). Quello di San Cataldo, contro una squadra che parteciperà al medesimo torneo di quarta serie, sarà un primo “vero” banco di prova per i rossazzurri che interpreteranno il 4-3-3, modulo di base adottato finora da Ferraro a Ragalna.

C’è curiosità per vedere quale sarà l’undici titolare dell’Elefante e verificare la condizione generale del gruppo che, al momento, non può essere ottimale visto che il Catania ha iniziato a svolgere il ritiro in ritardo rispetto alle altre concorrenti. Oltretutto costruendo da zero, nel minor tempo possibile, una rosa che risulta sulla carta già molto competitiva ma ancora incompleta.

Per l’occasione vedremo se recuperanno Simone Pino, Alessandro e Andrea Russotto, che non hanno preso parte alla partitella di sabato pomeriggio e continuano a lavorare in differenziato. Si avvicina il momento di fare sul serio, con la consapevolezza che nessuno concederà sconti e, pertanto, ci sarà da sudare per raggiungere gli obiettivi prefissati.

