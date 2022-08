VULLO (all. Sancataldese): “Un orgoglio ospitare il Catania ma non stenderemo tappeti rossi, giocando per vincere”

In aggiunta alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi, nuovo intervento in conferenza stampa del tecnico della Sancataldese Matteo Vullo al termine della rifinitura:

“Come avevo detto già la settimana scorsa sapevamo che il 21 agosto avremmo dovuto giocare in Coppa, non conoscevamo l’avversario e siamo ben felici che sia il Catania. Tenere a battesimo il Catania è per noi motivo d’orgoglio, ma non per questo stenderemo tappeti rossi agli etnei. Anzi sarà un motivo in più avere la possibilità di giocare davanti al nostro pubblico e cercare di alzare l’asticella, capendo a che punto siamo con la preparazione atletica, tattica e con la costruzione della rosa. Sarà una partita spero godibile per gli spettatori”.

“Campionato il 18 settembre? Non ce lo aspettavamo. Quando qualche settimana fa complice la sentenza del Teramo e del Campobasso ci fu lo slittamento della C di sette giorni pensavamo che anche in quarta serie sarebbe stato così, invece slittando di due settimane in automatico dobbiamo rivedere un attimino i nostri piani con ancora un mese di lavoro. Quindi la partita col Catania assume dei contorni ancora più significativi per andare avanti in Coppa e disputare un altro impegno ufficiale”.

“Sarà una gara molto difficile come tutte quest’anno, non fossilizziamoci sul fatto che affronteremo il Catania perchè con qualsiasi altra formazione avremmo organizzato la partita allo stesso modo, giocando sempre per vincere. Poi se gli avversari saranno stati più bravi di noi, dopo avere dato tutto noi stessi in campo andremo a stringere la mano accettando il verdetto a fine partita”.

“La cornice di pubblico sarà davvero importante, il ‘Mazzola’ spero che possa assistere ad un grande spettacolo, noi avremo bisogno del nostro pubblico che, qualora dovessero esserci momenti di difficoltà, sono sicuro si stringerà ai nostri ragazzi cercando di alzare il morale e la soglia di attenzione aumentando il livello della prestazione”.

