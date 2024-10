ACCADDE OGGI: 17 ottobre 2010, primo gol in Serie A per il ‘Papu’ Gomez

17 ottobre 2010. Si affrontano Catania e Napoli allo stadio “Angelo Massimino” nel massimo campionato. Gara che si conclude con un pareggio tutto sommato giusto, confermando per il settimo anno di fila il tabù etneo per gli azzurri.

Il Napoli nel primo tempo appare a lungo troppo timido. Per mezz’ora si limita a contenere le iniziative di un Catania volenteroso, capace di mettere in difficoltà De Sanctis su palle inattive. Salvatosi in un paio di occasioni, il Napoli passa alla prima occasione con un magnifico duetto Lavezzi-Cavani chiuso dall’uruguaiano con un perfetto destro in diagonale. Il gol carica il Catania che, nella ripresa, spingendo a testa bassa, chiude i partenopei nella propria area e reagisce con rabbia. Alla lunga trova il meritato pari con Gomez, lesto a girare in rete al volo di sinistro un assist del neo-entrato Ricchiuti. Per il Papu si tratta del primo gol in Serie A.

VIDEO: gli highlights della partita

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

TABELLINO PARTITA

Catania (4-1-4-1): Andujar; Potenza, Spolli, Silvestre, Capuano; Delvecchio (11′ st Ricchiuti); Izco, Biagianti, Gomez (32′ st Llama), Mascara; Lopez. (Campagnolo, Antenucci, Alvarez, Terlizzi, Pesce). All. Giampaolo

Napoli (3-4-2-1): De Sanctis; Grava (8′ st Aronica), Cannavaro, Campagnaro; Maggio, Pazienza, Gargano, Dossena (22′ st Zuniga); Hamsik, Lavezzi; Cavani. (Iezzo, Santacroce, Yebda, Sosa, Dumitru). All. Mazzarri.

Arbitro: Bergonzi

Reti: 39′ pt Cavani (N), 24′ st Gomez (C).

Ammoniti: Dossena (N), Maxi Lopez (C), De Sanctis (N).

Espulso: Cannavaro (N) al 48′ st per gioco pericoloso.

