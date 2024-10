ACCADDE OGGI: 22 ottobre 2011, Catania mai domo. Fermata la Fiorentina al “Franchi”

22 ottobre 2011. Un Catania mai domo. Lo aveva dimostrato nel precedente turno di Serie A contro l’Inter, lo ha confermato nella trasferta del “Franchi”. E la sconfitta, maturata fino all’83’, appariva in effetti decisamente immeritata per quanto fatto vedere in campo dagli uomini di Montella, a tratti meglio organizzati e più propositivi di una Fiorentina che ha affidato alle folate dei singoli, Jovetic su tutti, e in parte Cerci, le manovre più pericolose.

La squadra di Mihajlovic, ex di turno, ha faticato per trovare la quadratura del cerchio. Fuori Vargas, fuori Gilardino (reduce dall’infortunio al ginocchio) e attacco affidato allo spuntato Silva le cui lacune sono state colmate dal genio di Jovetic in grado, da solo, di mettere in apprensione l’intera retroguardia rossazzurra e capace di affondare il colpo appena liberatosi dalla stretta marcatura.

Al 20’ la Fiorentina si porta in vantaggio proprio con Jovetic. Qualche minuto prima dell’intervallo ci pensa però Delvecchio a pervenire al pareggio. Nel corso della ripresa ancora Jovetic entra nel tabellino dei marcatori. La reazione etnea è affidata a Maxi Lopez che, al minuto 84, ci crede e deposita la palla in fondo al sacco per il definitivo e giusto 2-2.

VIDEO YOUTUBE: Fiorentina-Catania, gli highlights

IL TABELLINO DELLA PARTITA

FIORENTINA(4-3-3) – Boruc; Pasqual, Gamberini, Natali, De Silvestri; Montolivo, Behrami, Munari (61’Vargas); Cerci (73’Romulo), Santiago Silva (84’Gilardino), Jovetic. A disposizione: Neto, Nastasic, Kharja, Lazzari. Allenatore: Sinisa Mihajlovic

CATANIA (5-3-2) – Andujar; Marchese (73’Lanzafame), Spolli, Legrottaglie, Bellusci, Izco; Lodi, Almiron (80’Barrientos), Delvecchio; Catellani (64’Bergessio), Maxi Lopez. A disposizione: Campagnolo, Paglialunga, Sciacca, Ricchiuti. Allenatore: Vincenzo Montella

Arbitro: Giannoccaro di Lecce

Marcatori: 20′ e 62′ Jovetic (F), 42′ Delvecchio(C), 84′ Lopez(C)

Espulsi: 87′ Mihajlovic (all. Fiorentina) per proteste

Ammoniti: Montolivo (F), Spolli (C)

