ACCADDE OGGI – 26 ottobre 2011: Catania, Bergessio ferma la Lazio all’Olimpico

26 ottobre 2011. Partita godibile tra Lazio e Catania allo stadio “Olimpico” di Roma. 1-1 il risultato finale. Buon numero di occasioni create dalla formazione biancoceleste ma anche i rossazzurri esprimono un calcio efficace centrando la quinta gara consecutiva senza sconfitte. Un Catania che anche fuori casa si fa rispettare, quello allenato da Vincenzo Montella.

E’ la Lazio a tenere il pallino del gioco ma il Catania si affida alle ripartenze e la coppia Maxi Lopez-Bergessio dà più volte fastidio alla retroguardia laziale. Ed è proprio la Lazio a passare in vantaggio: al 17′ su cross preciso di Christian Brocchi, Miroslav Klose la mette dentro. Nella ripresa il Catania scende in campo con maggiore determinazione rispetto alla prima parte del match.

Gli etnei producono occasioni da rete con Bergessio e tiro da fuori di Lodi. Passano i minuti, l’Elefante riporta meritatamente il risultato in parità: la palla carambola su Stankevicius, il lituano non riesce a spazzare, Bergessio è lesto a raccogliere il pallone e scaraventarlo in rete. Il Catania si difende con ordine fino alla fine portando a casa un ottimo punto.

VIDEO: gli highlights della partita

TABELLINO PARTITA

MARCATORI: Klose (L) al 17′ p.t., Bergessio (C) al 18′ s.t.

LAZIO (4-3-3): Marchetti; Konko, Biava (dal 43′ p.t. Diakite), Stankevicius, Radu; Brocchi, Ledesma, Lulic; Cisse (dal 12′ s.t. Hernanes), Klose, Sculli (dal 25′ s.t. Kozak) (Bizzarri, Scaloni, Cana, Rocchi). All: Reja.

CATANIA (5-3-2): Andujar; Izco, Bellusci, Legrottaglie, Spolli, Marchese (dal 32′ s.t. Sciacca); Delvecchio, Lodi, Delvecchio (dal 18′ s.t. Lanzafame); Maxi Lopez (dal 26′ s.t. Catellani), Bergessio. (Campagnolo, Paglialunga, Ricchiuti, Barrientos). All: Montella

ARBITRO: Gava di Conegliano

NOTE: spettatori: 30mila circa. Ammoniti: Lulic (L), Marchese (C), Spolli (C), Lanzafame (C) e Lodi (C) per gioco scorretto; Bergessio (C) per simulazione.

