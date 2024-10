CATANIA-MESSINA: la trasferta sarà vietata ai tifosi ospiti

Domenica 3 novembre, il Catania affronterà il Messina allo stadio “Angelo Massimino” in un match valido per la 13a Giornata del girone C di Serie C. In quella occasione scatterà il divieto di trasferta per i tifosi ospiti.

L’Osservatorio, tenuto conto delle segnalazioni pervenute dalla Questura di Catania con il contributo dei componenti dell’organismo collegiale valutando gli indici di rischio connessi alla gara, ha formalmente rinviato alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per l’individuazione di adeguate misure di rigore. Contestualmente, ha invitato la Lega Pro a interessare la Casertana, società organizzatrice dell’evento, per non far avviare la vendita dei tagliandi.

Non è ancora ufficiale il provvedimento, ma quasi certamente verrà disposto il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti nella provincia di Messina per qualsiasi settore dell’impianto sportivo etneo e la chiusura del Settore Ospiti.

