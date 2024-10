VERSO CATANIA-LATINA: terzo confronto con una squadra di Boscaglia dopo i derby con Trapani e Palermo

Quello in programma domenica allo stadio “Angelo Massimino” sarà il terzo confronto con il Catania per l’allenatore del Latina Roberto Boscaglia.

Il tecnico gelese ha affrontato per la prima volta il Catania in data 16 novembre 2014. Sedeva sulla panchina del Trapani. Entrambe le squadre militavano in Serie B. Allo stadio “Provinciale” i padroni di casa conclusero il primo tempo avanti 2-0 per effetto dei gol di Abate (9′) e Basso (19′). Dopo l’intervallo però la squadra di mister Sannino ricavò le motivazioni neccesarie per rialzare la testa trovando in due circostanze la via della rete. Una doppietta dell’attaccante argentino Leto, entrato nel tabellino dei marcatori al 46′ e 76′, permise all’Elefante di pervenire al pareggio. Il Trapani pagò anche l’espulsione del palermitano Ciaramitaro.

Sei anni dopo nuovo derby siciliano, stavolta con il Palermo di Boscaglia e nel campionato di Serie C. Al “Renzo Barbera” si registrò un nuovo risultato di parità, 1-1. Padroni di casa decimati dal Covid, con in panchina il solo portiere di riserva Matranga. Rosanero che, praticamente, non potettero effettuare alcuna sostituzione ma il Catania allenato da Raffaele non ne seppe approfittare, anzi passò in svantaggio al 15′ del primo tempo in virtù del gol siglato da Kanoute. Soltanto a dieci minuti dal 90′ i rossazzurri riuscirono a pareggiare i conti con il catanese Pecorino.

