VERSO CATANIA-LATINA: Toscano parlerà in sala stampa alla vigilia del match

Domani, sabato 26 ottobre alle ore 12.30 in sala stampa, allo stadio “Angelo Massimino”, in programma la conferenza pre-gara di mister Domenico Toscano: in vista della sfida al Latina, in calendario domenica con fischio d’inizio alle 15.00 e valevole per l’undicesima giornata del girone C del campionato di Serie C, il tecnico del Catania risponderà alle domande dei giornalisti. Si farà il punto della situazione in casa rossazzurra dopo il pareggio riportato nei minuti finali contro il Foggia, puntando i riflettori sulle insidie che nasconde la sfida del “Massimino”. La conferenza sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube Catania FC e sulla pagina Facebook ufficiale.

