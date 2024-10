VERSO CATANIA-LATINA: Toscano, si rinnova la sfida con i pontini e Boscaglia

Domenica sarà il terzo confronto per Domenico Toscano, da allenatore, con il Latina. Le due precedenti gare disputate quando era alla guida della Ternana e del Novara, dicono che al cospetto dei pontini non sono mai state sfide semplici.

La prima volta, il 7 dicembre 2013, in Serie B Toscano riuscì a vincere sulla panchina della Ternana per 1-0: gol di Masi al 67′, in campo l’ex rossazzurro Antenucci ed in panchina Litteri, catanese che nella stagione 2022/23 ha vestito proprio la maglia del Catania. L’anno successivo, in Coppa Italia, fu invece il Latina ad avere la meglio contro il Novara di Toscano. Pettinari (25′) e Corazza (78′) a segno nei minuti regolamentari, poi i nerazzurri riuscirono a spuntarla nella lotteria dei rigori. Sul rettangolo verde, tra le fila del Novara, gli ex Catania Bergamelli, Garufo e Pesce mentre un altro giocatore con trascorsi in rossazzurro, Paolucci, giocò in attacco dal 1′ e l’ex difensore del Catania Andrea Esposito rimase in panchina.

Mister Toscano ritrova, inoltre, per la quarta volta una formazione guidata da Roberto Boscaglia. Precedenti favorevoli all’allenatore gelese. L’11 agosto 2012, in Coppa Italia, prevalse la Ternana di Toscano per 2-0 (in gol Alfageme e Sinigaglia) contro il Trapani, che mise sul rettangolo verde gli ex rossazzurri Caccetta, Massimo Lo Monaco e Giacomo Tedesco. In seguito, il 20 dicembre 2013, in Serie B Trapani di Boscaglia corsaro a Terni per 0-2: reti di Mancosu e Nizzetto, l’ex difensore del Catania Terlizzi titolare in difesa. Nel 2016, ancora nel campionato cadetto, nuovo ko per Toscano quando era al timone dell’Avellino: 1-0 in favore del Novara di Boscaglia, realizzazione di Viola.

