VERSO FOGGIA-CATANIA: valore mercato squadre a confronto

Quest’oggi Foggia e Catania in campo per la 10/a giornata del girone C di Serie C allo stadio “Pino Zaccheria”. Quinto impegno esterno di campionato per i rossazzurri. Confrontando il valore di mercato delle due squadre, notiamo come l’organico del Catania sarebbe pari a 7.94 milioni di euro (fonte Transfermarkt) contro una valutazione di 6.07 milioni di euro dei pugliesi.

Escludendo i calciatori fuori dalla lista e gli indisponibili, Luca Verna (400mila €), Matteo Di Gennaro (450mila €), Matteo Stoppa (400mila €), Gregorio Luperini (350mila €), Filippo D’Andrea (350mila €) e Adriano Montalto (300mila €) sarebbero tra i giocatori con il valore più importante in casa Catania, all’interno di una rosa che registra un’età media di 28.2 anni, seconda più alta del gruppo C.

Per quanto riguarda il parco giocatori rossonero – escludendo l’infortunato Jacopo Da Riva – Vincenzo Millico (600mila €), Mario Gargiulo (550mila €), Andrea Danzi (350mila €), Victor De Lucia (300mila €), Giulio Parodi (300mila €) e Jacopo Murano (275mila €) sarebbero fra gli interpreti economicamente più preziosi all’interno di un organico che, per età media, è il settimo più esperto del girone (26 anni).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***