ACCADDE OGGI: 16 novembre 1947, successo del Catania a Messina firmato Cadei

16 novembre 1947. Il nostro consueto viaggio nel passato rossazzurro giunge indietro di ben 77 anni. Trasferta messinese per il Catania che partecipa al campionato di Serie C girone T. Etnei corsari al cospetto dell’Arsenal Messina, compagine fondata nel 1944 che, un anno dopo, diede vita all’Associazione Sportiva Messina prima di una nuova rifondazione nel ’46 e lo scioglimento avvenuto il 31 agosto 1951.

Vittoria sofferta per la formazione dell’Elefante che riesce ad imporsi di misura a pochi minuti dallo scadere. Precisamente al minuto 81, quando Arnaldo Cadei mette a segno la prima rete personale di un campionato che concluderà da capocannoniere rossazzurro con 18 realizzazioni all’attivo. Stagione trionfale per la squadra presieduta da Santi Manganaro-Passanisi che, chiudendo al primo posto con 47 punti, viene ammessa alla nuova Serie C a quattro gironi.

La ristrutturazione avviata dalla Federazione nell’immediato dopoguerra prevedeva una drastica riduzione degli organici di Serie C, che passò per il blocco della promozione al campionato cadetto. La Serie C dovette ridursi da 18 a 4 raggruppamenti, organizzati su scala nazionale. Solo le prime quattro di ogni torneo mantennero la categoria. Il Catania, l’anno successivo, finì nuovamente la stagione in vetta ottenendo l’agognata promozione in B.

