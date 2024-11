AVELLINO-CATANIA: vota il migliore rossazzurro in campo

Nuovo impegno di campionato per i rossazzurri. Reduce dal successo casalingo contro il Trapani, il Catania ha affrontato l’Avellino allo stadio “Partenio-Lombardi”. Risultato finale di 2-2. Qualche rammarico per la squadra di mister Toscano, passata due volte in vantaggio tra il primo ed il secondo tempo con D’Andrea e Stoppa, raggiunta dalla doppietta di Redan.

Chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza nei confronti del calciatore ritenuto il migliore in campo. Vota il rossazzurro che più ti ha impressionato nel corso dell’incontro attraverso il consueto sondaggio post gara di TuttoCalcioCatania.com. Clicca in basso su “invia” dopo avere selezionato l’opzione desiderata (in caso di problemi di visualizzazione del sondaggio, aggiorna la pagina):

