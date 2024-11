CASTELLINI: maglia speciale consegnata da Grella

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Il Presidente Rosario Pelligra, congratulandosi con Alessio Castellini per il recente raggiungimento del prestigioso traguardo delle 100 presenze con la maglia del Catania, esprime gioia ed orgoglio per la crescita del Capitano rossazzurro, vero e proprio esempio per i ragazzi del settore giovanile: talento, disciplina, sacrificio e abnegazione per emergere. Il vice presidente Vincenzo Grella ha consegnato una maglia speciale ad Alessio, premiandolo per il suo impegno e i suoi progressi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***