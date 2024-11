CATANIA-MESSINA: orario di apertura delle porte e documenti necessari per l’accesso allo stadio

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

In occasione della gara Catania-Messina, domenica, le porte del “Massimino” saranno aperte alle ore 17.30. Catania Football Club consiglia agli spettatori di recarsi allo stadio con congruo anticipo rispetto all’orario d’inizio del match (19.30).

Gli spettatori in possesso di tagliando acquistato online potranno accedere allo stadio mostrando il biglietto elettronico caricato su app wallet del proprio smartphone o sulla propria card “We Catania”, mostrando in entrambi i casi il documento d’identità. I possessori di abbonamento dovranno esibire necessariamente la card “We Catania” in originale (non saranno valide le ricevute cartacee degli acquisti effettuati), il segnaposto e il documento d’identità. In difetto della documentazione, l’ingresso non potrà essere consentito.



ORARIO D’APERTURA DEI BOTTEGHINI IN PIAZZA SPEDINI

(in funzione esclusivamente per il ritiro delle card “We Catania” in giacenza):

•⁠ ⁠Domenica 3 novembre dalle ore 17.30 alle ore 19.30

I biglietti sono disponibili esclusivamente nei punti vendita abilitati e online:

https://sport.ticketone.it/catalog/event-detail/it/50460/90600782/catania-vs-messina-serie-c-now

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***