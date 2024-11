MARCATORI CATANIA: Castellini, primo gol stagionale (settimo in rossazzurro). Inglese colpisce ancora

Tenendo conto delle gare disputate in questo campionato sono 12 i calciatori rossazzurri andati a segno finora per un totale di 19 volte in cui la palla è stata depositata in fondo al sacco dalla squadra di mister Toscano (più l’autorete di Giron a Crotone, ndr).

Nella sfida casalinga contro il Trapani è andata ancora una volta a segno la punta Roberto Inglese, al suo sesto centro con la maglia del Catania. Prima marcatura stagionale, invece, per il jolly difensivo Alessio Castellini, che porta così a sette il numero di reti complessive in rossazzurro, tenendo conto dei 6 gol siglati la scorsa stagione tra campionato e Coppa Italia di categoria. Riportiamo di seguito la classifica marcatori aggiornata in casa Catania:

MARCATORI ROSSAZZURRI IN CAMPIONATO

6 GOL – Inglese

2 GOL – Carpani

1 GOL – Castellini, Stoppa, Di Gennaro, Jimenez, Guglielmotti, Lunetta, Montalto, Verna, Quaini, Anastasio

MARCATORI ROSSAZZURRI IN COPPA ITALIA FRECCIAROSSA

1 GOL – Popovic

MARCATORI ROSSAZZURRI IN COPPA ITALIA SERIE C

1 GOL – Luperini

