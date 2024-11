MERCATO: tra meno di due mesi l’apertura della finestra invernale

Giovedì 2 gennaio 2025 il calciomercato riaprirà i battenti con la sessione invernale, che si concluderà ufficialmente il 2 febbraio. Tra quasi due mesi, dunque, sarà possibile intervenire nel mercato cosiddetto di “riparazione”. Nei giorni scorsi il Direttore Sportivo Daniele Faggiano ha sottolineato che il mercato è ancora lontano e dipenderà dai calciatori stessi, in questo lasso di tempo, dimostrare di valere la maglia del Catania. Sicuramente a gennaio ci sarà da lavorare anche per provare a piazzare altrove i calciatori in esubero, in uscita già in estate ma che per i quali non si è trovata nuova sistemazione. Adesso, comunque, i riflettori sono puntati sul prosieguo del girone d’andata con l’obiettivo di conquistare più punti possibili da qui al giro di boa.

