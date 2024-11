SITUAZIONE DISCIPLINARE: Quaini e Guglielmotti squalificati

Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le fila rossazzurre quando sono trascorse 12 giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo match col Messina si registrano due squalifiche in casa Catania: quella di Quaini (ammonito a Torre del Greco e che era diffidato) e Guglielmotti per somma di ammonizioni. Per entrambi dovrebbe scattare un turno di stop. Secondo giallo per Carpani, il primo per Forti.

Ricordiamo che, sulla base del regolamento vincente, si entra in regime di diffida per la prima volta alla ricezione del quarto cartellino giallo. Alla quinta ammonizione scatta la squalifica per un turno. Al nono giallo nuova diffida, mentre da lì in avanti l’intervallo di ammonizioni necessarie per ritrovarsi tra i diffidati diminuisce progressivamente: la diffida scatterà al 13°, al 16° e al 18° cartellino giallo. A partire dalla 19ª ammonizione, ogni giallo corrisponderà ad una squalifica.

SQUALIFICATI: Quaini, Guglielmotti

DIFFIDATI: Anastasio

IN DIFFIDA AL PROSSIMO GIALLO: Guglielmotti

CARTELLINI GIALLI: Quaini (5), Anastasio (4), Guglielmotti (3), Ierardi (3), Carpani (2), Luperini (2), Montalto (2), Verna (2), Toscano (2), Forti (1), D’Andrea (1), Sturaro (1), Butano (1), Di Gennaro (1), Bethers (1), *De Luca (1)

CARTELLINI ROSSI: Guglielmotti (1), Matarazzo (1), Ierardi (1), Faggiano (1), Vanzetto (1)

*Il calciatore ha risolto consensualmente il contratto con il Catania il 30 agosto 2024

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***