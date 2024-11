TUTTOCALCIOCATANIA: Turris-Catania, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Come in occasione di ogni partita disputata dalla squadra di Toscano, chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza circa il giocatore del Catania che ha più impressionato nell’arco dei 90’. Ha ricevuto ancora una volta il numero maggiore di consensi l’attaccante ex Parma Roberto Inglese, secondo quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi ricade dunque sul calciatore abruzzese classe 1991, che ha avuto il merito di portare in vantaggio il Catania a Torre del Greco. Secondo gradino del podio per l’estremo difensore lituano Marius Adamonis, che mister Toscano ha rimesso in campo dal 1′ contribuendo ad evitare la sconfitta contro la Turris effettuando anche un paio d’interventi decisivi.

