VERSO CATANIA-MESSINA: per la decima volta una squadra di Modica sulla strada degli etnei

Domenica, nuovo confronto ufficiale tra il Catania ed una formazione guidata da Giacomo Modica. L’attuale allenatore del Messina ha incontrato spesso la formazione rossazzurra negli anni, quando sedeva anche sulle panchine di Vibonese e Cavese. Il bilancio è di sei vittorie del Catania, un pareggio e due sconfitte per i rossazzurri.

Il 23 dicembre 2018, al “Massimino” l’Elefante riuscì ad imporsi per 5-0. La cinquina rossazzurra contro la Cavese portò la firma di Manneh (doppietta), Lodi (rigore), Marotta e Calapai con Andrea Sottil alla guida del Catania. Nel confronto di ritorno, invece, le due squadre non andarono oltre il 2-2 a Cava de’ Tirreni. Rammarico in casa etnea perchè la compagine allora allenata da Walter Novellino si portò sul momentaneo 0-2, in virtù delle reti di Bucolo (8′) e Sarno (50′). Tre punti che sembravano in cassaforte, invece riemersero i soliti limiti del Catania che subì una sorprendente rimonta. Magrassi accorciò le distanze al 70′, prima che De Rosa trasformasse il rigore del definitivo pareggio al minuto 92.

Nella stagione 2019/20 ancora un 5-0. Stavolta però rifilato clamorosamente dalla Vibonese di Modica. Ko pesantissimo che determinò l’esonero di Andrea Camplone. Bernardotto (doppietta), Pugliese, Bubas e Allegretti parteciparono al festival del gol rossoblu. Sconfitta che il Catania riscattò nel medesimo campionato di Serie C, andando a vincere l’1 marzo 2020 per 2-1 al “Massimino” con gol di Curcio e Mazzarani (in mezzo la marcatura di Emmausso per i calabresi).

Successivamente, in Serie D, la scorsa stagione rotondo 3-0 inflitto alla Vibonese (marcatori Vitale, Jefferson e Forchignone) e 2-0 a Vibo Valentia con De Luca e Chiarella a segno. La scorsa stagione, altro acuto rossazzurro con il 2-1 di Coppa Italia al “Massimino” al cospetto del Messina: Bocic e Sarao in gol tra le fila del Catania, Ortisi per i peloritani. Poi, il 9 dicembre 2023, successo di misura del Messina in campionato per effetto del gol messo a segno nel secondo tempo da Emmausso, ex di turno. Il 14 aprile 2024, infine, vittoria per 1-0 del Catania sotto l’Etna grazie al rigore trasformato da Di Carmine al 25′.

